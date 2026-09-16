Altay kupaya üst üste 3'üncü kez ilk maçta veda etti - Son Dakika
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Altay kupaya üst üste 3'üncü kez ilk maçta veda etti

Altay kupaya üst üste 3\'üncü kez ilk maçta veda etti
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Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında konuk ettiği Söke 1970'e 4-2 yenilen Altay, son 2 sezonda olduğu gibi kupaya yine ilk maçında veda etti. Siyah-beyazlılar böylece üst üste 3'üncü kez ilk sınavda havlu atarken, teknik direktör Tuna Üzümcü'nün gençlere şans tanıdığı maçta Yiğit performansıyla dikkat çekti.

ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Tur maçında konuk ettiği Söke 1970'e 4-2 yenilerek elenen Altay, son 2 sezonda olduğu gibi kupaya yine ilk maçında veda etti. Kupada 9 Ekim 2024'te evinde Karaman FK'ya 1-0 mağlup olup, 2 Eylül 2025'te deplasmanda Bursa Yıldırım Spor'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, dün de Söke'ye direnemeyerek üst üste 3'üncü kez ilk sınavda havlu attı. Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan Altay, en son 2009-10 sezonunda grup aşamasına kalmıştı.

Altay'da cezalı olması nedeniyle görev yapamayan teknik direktör Tuna Üzümcü, ligdeki ilk 2 maçta fazla forma şansı bulamayan isimlere kupada şans tanıdı. Takıma geç katılan stoper Sefa (28) ve sağ bek Yunus Efe (20) bu sezon ilk kez forma giyerken; ilk 11'de yer alan kaleci Arhan (20), stoper Yiğit Erdem (17) ve sol bek Çınar Taha (17) ile oyuna sonradan orta saha Mehmet Baran (20), sağ kanat Ahmet Enes (17) ve santrfor Enes Türker (20), A takımda ilk kez süre aldı. Özellikle Yiğit performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Tuna Üzümcü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay kupaya üst üste 3'üncü kez ilk maçta veda etti - Son Dakika

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