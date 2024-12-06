Altay, Minik Taraftar Kuzey\'i Antrenmanda Ağırladı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, geçen hafta evinde 3-2 kazandığı İnegölspor maçında tribünde gözyaşlarını tutamayan minik taraftar Kuzey'i antrenmanda ağırladı. Sosyal medyada defalarca paylaşılan videoda Altay'ın Ali Kızılkuyu ile bulduğu ilk golün ardından maraton tribününde duygusal anlar yaşayan Kuzey, siyah-beyazlı takımla bir araya gelme sevinci yaşadı. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın isteği sonrası minik taraftarın ailesiyle iletişime geçen kulüp yetkilileri Kuzey'i ve arkadaşı Altay'ı teknik ekip ve futbolcularla buluşturdu.

Altay'dan yapılan açıklamada, "Altay-İnegölspor maçını tribünden takip eden taraftarımız Kuzey'i, Ali Kızılkuyu'nun attığı golden sonra ağladığı videoyla tanımıştık. Ailesi ile iletişime geçip Kuzey'i ve Altay'ı tesislerimizde ağırladık. Gözlerinden akacak her damla yaşın mutluluktan olması dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

Teknik Direktör Karaaslan, minik taraftara 35 numaralı Ali Kızılkuyu forması hediye ederek, "Size hep mutluluktan gözyaşı döktüreceğimizin hep beraber sözünü veriyoruz" dedi.

Öte yandan Altay'ın bu hafta Kepezspor deplasmanı tribün kontenjanı 80'den 380'e çıkarıldı.