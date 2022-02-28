Altay pes etmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altay pes etmiyor

28.02.2022 12:05
Altay pes etmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek kümede kalma yolunda hayati öneme sahip 3 puanı cebine koyan Altay, son 11 haftada oynayacağı maçlar sonunda ligde kalabilmek için kenetlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek kümede kalma yolunda hayati öneme sahip 3 puanı cebine koyan Altay, son 11 haftada oynayacağı maçlar sonunda ligde kalabilmek için kenetlendi. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevde olduğu son 4 karşılaşmada Göztepe ve Gaziantep FK'yı yenip, Çaykur Rizespor'la berabere kalan ve sadece Beşiktaş'a yenilen siyah-beyazlılar bu periyotta 7 puan toplayarak lige tutunma umutlarını korudu.

Ligde 25 puana ulaşarak taraftarının yüzünü güldüren İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 8'den 4'e indi. Siyah-beyazlılar, kalan haftalarda sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük (D), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor (D), Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor (D), Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

BÜYÜK HASRET BİTTİAltay, dünkü galibiyetle iç sahadaki 8 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi. Evindeki son galibiyetini 24 Eylül 2021'de 2-1'lik skorla Beşiktaş karşısında alan İzmir ekibi, 157 gün sonra taraftarının önünde zafere uzandı. UEFA standartlarında yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 6'ncı karşılaşmasında ilk kez kazanan taraf olan siyah-beyazlılar, galibiyeti maçtan sonra taraftarıyla kutladı. Altaylı futbolcular, soyunma odasında da büyük sevinç yaşadı. Altay, Alsancak Stadı yıkılmadan önce en son galibiyetini 11 Mayıs 2014'te Güngören Belediyespor'u 5-2 yenerek almıştı.EKMEKÇİOĞLU: GERÇEK ALTAY BUAltay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu taraftardan teknik ekibe, futbolculardan kulüp personeline kadar müthiş bir dayanışma örneği sergilendiğini vurguladı. Takımın arkasında duran taraftara teşekkür eden, teknik ekibin çalışma disiplinine tam not veren, futbolcuların inanılmaz bir özveri örneği sergilediğini vurgulayan Başkan Ekmekçioğlu, "Gerçek Büyük Altay işte bu. Böyle kenetlendiğimiz taktirde hedefimize ulaşırız. Kalan 11 maçta her şeyimizi ortaya koyarak bu sezonun yıllarca anlatılacak en sempatik hikayelerinden birini hep birlikte yazacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.KALECİ LİS'E KUTLAMA Altay, Gaziantep FK galibiyeti sonrasında Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'in 25'inci doğum gününü kutladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde idari ve teknik kadro ile futbolcuların katıldığı kutlama oldukça neşeli geçerken Polonyalı file bekçisi herkes tarafından tebrik edildi.


Altay pes etmiyor
YORUMLAR
500
Altay, Serkan Özbalta ile 4 maçta 7 puan topladı Altay, Serkan Özbalta ile 4 maçta 7 puan topladı Serkan Özbalta: 'Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu' Serkan Özbalta: 'Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu'

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay pes etmiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Altay pes etmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement