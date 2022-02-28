Altay pes etmiyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek kümede kalma yolunda hayati öneme sahip 3 puanı cebine koyan Altay, son 11 haftada oynayacağı maçlar sonunda ligde kalabilmek için kenetlendi. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevde olduğu son 4 karşılaşmada Göztepe ve Gaziantep FK'yı yenip, Çaykur Rizespor'la berabere kalan ve sadece Beşiktaş'a yenilen siyah-beyazlılar bu periyotta 7 puan toplayarak lige tutunma umutlarını korudu.

Ligde 25 puana ulaşarak taraftarının yüzünü güldüren İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 8'den 4'e indi. Siyah-beyazlılar, kalan haftalarda sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük (D), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor (D), Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor (D), Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.