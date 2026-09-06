Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak sezona başladı - Son Dakika
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Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak sezona başladı

Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak sezona başladı
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TFF 3. Lig 2. Grup ilk hafta maçında Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. Altay'ın golü 21. dakikada Arif Yanarlı'dan gelirken, konuk ekibin eşitliği sağlayan golünü 77. dakikada Mustafa Arda Mutlu kaydetti.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 1. haftasında Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Oğuzhan Demir, Hakan Balkan, Selahattin Özkan

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Mert Tiyansan, İbrahim Kıravı, Mert Yıldırım (Mehmet Nur Kaymaz dk. 57), Nurullah Efe Kocatürk (Efe Pehlivan dk. 82), Anıl Serhan Öztürk, Mehmet Onur Yıldız, Ahmet Yakup Çoban, İsa Toygar Ekinci (Caner Baycan dk. 82), Ali Kızılkuyu (Emirhan Kör dk. 63), Arif Yanarlı

Denizli İdmanyurdu: Umutcan Yenisoy, Nazmi Candoğan, Şevket Yıldız, Mehmet Deveci (Tolga Yakut dk. 68), Mustafa Arda Mutlu, Atakan Üner (Ömer Bilici dk. 87), Alperen Kahraman, Emre Işık (Tusan Ubuz dk. 85), Bora Taşdemir (Abdulkadir Açar dk. 68), Emirhan Kahraman, Yavuz Selim Tatar (Mahmut Er dk. 46)

Goller: Arif Yanarlı (dk. 21) (Altay), Mustafa Arda Mutlu (dk. 77) (Denizli İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Nurullah Efe Kocatürk, Ahmet Yakup Çoban, Mert Yıldırım, Anıl Serhan Öztürk (Altay), Atakan Üner, Mahmut Er, Alperen Kahraman, Tolga Yakut (Denizli İdmanyurdu)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak sezona başladı - Son Dakika

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