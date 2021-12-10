Altay, sahasında Hatayspor'a diş geçiremedi

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış maçında Altay, Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

ALTAY 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Mame Diouf ve 76. dakikada Saint-Louis attı. Altay'ın tek sayısı ise 21. dakikada Cesar Pinares'ten geldi. Bu sonucun ardından Hatayaspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun tekrar açılmasından sonra ilk galibiyeti alan takım oldu. İzmir ekibi ise galibiyet hasretini 9 maça çıkararak Süper Lig'de 14. sırada yer aldı.

ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADYUMU 7,5 YIL SONRA AÇILDI

Türk futbolunun ve İzmir'in önemli statlarından, Süper Lig tarihinin ilk golünün atıldığı Alsancak Stadı, yeniden yapıldıktan sonra Spor Toto Süper Lig'deki Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla yaklaşık 7,5 yıl sonra tekrar kapılarını açtı. Deprem riski nedeniyle 2015'te yıkıldıktan sonra tekrar yapılan ve 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan stat, en son 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan maça ev sahipliği yapmıştı.