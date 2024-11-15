Altay, Sarıyer'e Karşı Zorlu Sınavda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kaybederek düşme hattına demir atan 5 puanlı Altay, pazar günü evinde 25 puanlı zirve takipçisi Sarıyer önünde en zor sınavlarından birini verecek. Siyah-beyazlılar, grupta namağlup ünvanlı tek ekip olan Sarıyer'e ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, son 3 maçını kazanan İstanbul ekibinin galibiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.
Oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alan 2'nci sıradaki Sarıyer 19 gol atarken, kalesinde gördüğü 4 golle en az gol yiyen ekip konumunda. Altay ise aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alıp 17'nci sırada yer buldu. Siyah-beyazlılar 6 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.
Öte yandan Altay, pazar günü favori gösterilen Sarıyer karşısına 7 eksikle çıkacak.
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