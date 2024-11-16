TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 6 maçı kaybeden düşme hattındaki Altay yarın evinde zirve takipçisi Sarıyer'le kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Emre Kaan Çalışkan düdük çalacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Ceyhun, Özgür, Deniz, Mehmet Gündüz ve Mehmet Nur Kaymaz'ın yanı sıra tedavileri süren Caner ile Ali Solmaz forma giyemeyecek. Ligde 5 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 25 puanla 2'nci basamakta yer alan Sarıyer'i yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Altay, Sarıyer ile Düşme Hattından Kurtulma Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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