Altay, Serkan Özbalta ile 4 maçta 7 puan topladı - Son Dakika
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Altay, Serkan Özbalta ile 4 maçta 7 puan topladı

28.02.2022 11:05
Altay, Serkan Özbalta ile 4 maçta 7 puan topladı

Spor Toto Süper Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretinin ardından takımın başına gelen Serkan Özbalta yönetimindeki Altay, son 4 müsabakada 7 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretinin ardından takımın başına gelen Serkan Özbalta yönetimindeki Altay, son 4 müsabakada 7 puan topladı.

Sezona teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde başladıktan sonra 21. haftadan itibaren yoluna yardımcısı Mert Nobre ile devam eden siyah-beyazlı ekip, 24. hafta öncesinde Serkan Özbalta ile anlaştı.

Özbalta yönetimindeki ilk maçta Göztepe'yi 2-0 yenerek ligde 16 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldıktan sonra deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

Altay, dün konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek ligde kalma umutlarını sürdürdü.

Ligde 25 puanla 18. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, küme düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor.

Thaciano'nun gol attığı maçları kazanıyor

Gaziantep FK karşısında takımının ilk golüne imza atan Thaciano bu sezon 3. golüne ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Thaciano'nun gol bulduğu ilk haftadaki Yukatel Kayserispor ve 24. haftadaki Göztepe maçında olduğu gibi dün de Gaziantep FK karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, gelecek hafta deplasmanda VavaCars Fatih Kargümrük'le karşılaştıktan sonra sırasıyla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor (D), Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor (D), Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa ile mücadele edecek.

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Serkan Özbalta: 'Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu' Serkan Özbalta: 'Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu' Altay-Gaziantep FK maçının ardından Altay-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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