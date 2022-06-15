Altay, Sinan Kaloğlu ile yol ayrımında

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 20 Mayıs'ta göreve gelen yeni yönetimin teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yol ayrımına geldiği öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de son 8 haftada görev yapan Sinan Kaloğlu'nun siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi devam ediyor. Almanya'da olan teknik patron Sinan Kaloğlu'nun iç transferde somut adım atılmaması nedeniyle görevi bırakmaya hazırlandığı ifade edildi. Yönetimle temaslarını sürdüren genç teknik adamın Altay'a veda etmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin oyuncularla iyi bir iletişimi olan teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yola devam etmek istediği ancak genç teknik adamın transfer yasağının sürmesi ve kadroda sadece genç oyuncuların kalması nedeniyle görevi sürdürmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Yönetimin tecrübeli oyuncuları takımda tutma adına yol kat edememesi üzerine ayrılık hazırlığı yapan Kaloğlu'nun ikna olmaması halinde Altay yeni teknik direktör arayışına girecek.

- İzmir