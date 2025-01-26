Altay, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 Yenerek Umutlandı

Spor

İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Şeyhmus Baysal, Fatih Yüzbaşı

ALTAY: Ulaş Hasan - Yusuf, Kuban, Onur (Dk. 76 Caner), Özgür, İsa Toygar (Dk. 55 Murat Berkan), Mehmet Gündüz, Yunus Efe, Hikmet, Murat Uluç (Dk. 67 Emre), Deniz (Dk. 76 Mehmet Onur)

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR: Hayrullah Mert - Berk, Abdussamet, Sefa, Recep Yemişçi, Kadir (Dk. 90 Yunus), Doğukan (Dk. 66 Hasan), Yılmaz (Dk. 88 Batuhan), Recep Taşbakır, Berk Yiğit (Dk. 66 Samet), Yusuf Buğra (Dk. 46 Oltan)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Abdussamet (Sincan Belediye Ankaraspor)

GOLLER: Dk. 16 Deniz, Dk. 88 Mehmet Gündüz (Altay), Dk. 74 Yılmaz (Sincan Belediye Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Murat Uluç, Yunus Efe, Kuban, Yusuf, Ulaş Hasan, Murat Berkan, Emre (Altay), Yılmaz, Abdussamet (Sincan Belediye Ankaraspor)

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, evinde önemli rakiplerinden Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 yenerek umutlandı. 4 maçtır puan alamayan siyah-beyazlılar bu galibiyetle büyük sevinç yaşadı. Deniz Kadah 16'ncı dakikada Altay'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk devreyi 1-0 üstün tamamlayan Altay, 74'üncü dakikada Yılmaz'ın golüne engel olamadı. Sincan Belediye Ankaraspor tabelayı eşitledi. Altay'da 88'inci dakikada sahne alan Mehmet Gündüz takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Konuk Ankara ekibinde Abdussamet son dakikalarda ise kırmızı kart gördü. Altay bu galibiyetle 11 puana yükseldi, Sincan Belediye Ankaraspor ise 15 puanda kaldı.