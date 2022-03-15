Altay, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Altay, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

15.03.2022 19:01
Altay, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Altaylı futbolcular, daha sonra taktik hazırlıklar üzerinde durdu.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Sivasspor'da Altay mesaisi başladı Sivasspor'da Altay mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Altay, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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