Altay Spor Kulübü Başkanı Murat Pervane Görevi Devretti

Altay Spor Kulübü Başkanı Murat Pervane, çeşitli sebeplerden dolayı başkanlık görevini Süleyman Özkaral'a bıraktığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da sular durulmuyor. Yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen olağanüstü kongrede tek aday olarak seçime giren Murat Pervane, siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı olmuştu. Pervane bugün gerçekleştirdiği açıklama ile başkanlık görevini Süleyman Özkaral'a bıraktığını duyurdu. Yaklaşık 2 ay görevde kalan Pervane'nin açıklaması ise şu şekilde:

"Büyük bir gurur ve sorumlulukla yürüttüğüm Altay Spor Kulübü Başkanlığı görevimde, sizlerin sevgisi ve destekleriyle birçok anı ve son dönemdeki başarılarımıza tanıklık etmek benim için büyük bir onurdu. Ancak, işim gereği sıklaşan yurtdışı seyahatleri ve artan iş yoğunluğu nedeniyle, kulübümüzün daha sağlıklı ve etkin bir yönetimine odaklanabilme adına bu zorlu kararı almak durumundayım.

Bu bağlamda, Altay Spor Kulübü Başkanlığı görevini, gelecekteki daha büyük başarılar ve yüksek standartlı bir yönetim için gerekli olan özenle devretme kararı aldım. Bu önemli görevi devralacak ismi Yönetim Kurulumuz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz istişare sonucunda, uzun yıllardır kulübümüze emek veren Süleyman Özkaral'a devredilmesi kararını almış bulunmaktayız. Kendisinin bu görevde başarıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır. Altay Spor Kulübü'nün önümüzdeki dönemde daha parlak günler yaşayacağına olan güvenimle, Süleyman Özkaral'a destek olacak tüm camiamıza teşekkür ederim.

Gerek yönetici gerek taraftar ama her zaman Altay'a gönül vermiş bir nefer olarak çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte yanımda olan, kulübümüze ve bana destek veren herkese en içten şükranlarımı sunar, Altay Spor Kulübü'nün daha da büyüyeceği, başarılarına yeni zaferler ekleyeceği günleri sabırsızlıkla beklediğimi belirtirim." - İZMİR