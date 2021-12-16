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Altay, Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak - Son Dakika

Altay, Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak

16.12.2021 10:04
Altay, Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Altay, yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Altay, yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki GZT Giresunspor-Altay müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı.

Giresunspor'la 13. randevu

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti.

Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak - Son Dakika Spor


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