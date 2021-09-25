Altay, Süper Lig'de en iyi ikinci sezon başlangıcına imza attı

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Altay, bu kulvardaki 42. sezonunda en iyi ikinci başlangıcını yaptı.

Bu sezon Göztepe maçında olduğu gibi 1-0 geriye düştüğü müsabakada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay, üst üste 3. galibiyetini alıp, puanını 15'e çıkardı.

18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de 42. sezonunu geçiren Altay, 7. haftalar itibarıyla en iyi ikinci başlangıcını gerçekleştirdi. Bu sezon 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan İzmir temsilcisi, 14 gol atıp kalesinde 9 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, 7. maçlar itibarıyla 1961-1962 sezonundaki performansına yaklaştı. Maçların düzenli oynanmadığı o sezon Altay, ilk 7 müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

1981-1982 sezonundaki gibi ilk 7 müsabakada 14 gole ulaşan Altay, 7. maçlar itibarıyla bu yıl da aynı skor sayısını yakaladı.

Altay'ın ilk 7 haftadaki sonuçlarına göre en iyi 5 performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y 1961-1962 7 5 1 1 10 5 2021-2022 7 5 0 2 14 9 1977-1978 7 4 2 1 12 8 1965-1966 7 4 2 1 8 5 1981-1982 7 4 1 2 14 5

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