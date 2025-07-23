Altay Taraftarından Yönetim Protestosu

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, -TFF 3'üncü Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen, FIFA'dan puan silme cezaları alma tehlikesi yaşayan, transfer yasaklısı Altay'da taraftarlar yeni yönetimin vaatleri yerine getirmediğini savunarak kulüp tesislerine üzerinde, 'İstifa da bir hizmettir' yazılı siyah çelenk bıraktı. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen taraftarlar, "100 yıllık kulübü rezil ettiniz, yönetim istifa" sloganları attı. Emniyet güçleri tesiste güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir taşkınlık yaşanmadan taraftarlar protestolarını gerçekleştirdi.

Genel kurul üyesi ve Altay taraftarı Cenker Ekemen'in okuduğu bildiride, "Biz zor durumda olan Altay'ın uzun süredir satılmaya çalışan hayallerle yok edilmesinin önüne geçmeye geldik. Göreve gelmeden önce aylarca tutarsız açıklamalar yaptınız. 'Tapu' dediniz boş çıktı. 'Resmi imzalar atıldı' dediniz, atılmadığı ortaya çıktı. 'Çekildik' dediniz, sonra yine 'Döndük' dediniz. Meydan boşken hayal sattınız. Her gün şikayet ettiniz, bahane ürettiniz. Oyuncu kalmadı, kendiniz yerine oyuncuları suçladınız, personeli suçladınız. Şimdi de bizleri suçluyorsunuz" ifadelerine yer verildi.

'İHANET ETMEYİN, İSTİFA EDİN'

Yönetimin ciddi bir icraatı olmadığını vurgulayan siyah-beyazlılar, "Köfte, patates, klima, çarşaf, çanak ve tabakla övünüp koskoca 111 yıllık Altay'ı rezil ediyorsunuz. Camiamız daha fazlasına izin vermiyor bunu sizlere bildirmeye geldik. Kulübü de şirketi de lütfen aldığınız gibi bırakın ve genel kurul iradesini yok sayarak sakın ola şirketi üzerinize geçirmeye çalışmayın. Aksi takdirde camiamızın hukukçuları demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde yakanıza yapışacak, bundan emin olabilirsiniz. Altay'a daha fazla ihanet etmeyin, tek bir hizmetiniz olsun istifa edin" mesajı verdi.

SİNAN KANLI: "HAREKETE GEÇİYORUZ"

Altay'da yönetime talip olan Sinan Kanlı, genel kurula gidilmesi için imza toplayacaklarını açıkladı. Kanlı, "Mevcut yönetim kuruluna tüm nezaketimizle anlatmamıza ve sormamıza rağmen ne kulüp adına somut, doğru ve resmi bir açıklama ne de bir istifa kararı almış olduklarını görmekteyiz. Yönetime vermiş olduğumuz süre sona ermiş bulunmaktadır. Ne yazık ki istemeden de olsa kendilerine, camiamızın ve genel kurul üyelerimizin en temel demokratik hakkı olan imza toplamak suretiyle acil olağanüstü genel kurul kararı aldırmak için harekete geçiyoruz" dedi.