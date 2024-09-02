Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: Taraftarlardan daha fazla destek istiyoruz - Son Dakika
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Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: Taraftarlardan daha fazla destek istiyoruz

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: Taraftarlardan daha fazla destek istiyoruz

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, 24 Erzincanspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, taraftarlardan daha fazla destek istediklerini ve kendilerine güvenmelerini söyledi. Altay'ın altyapısına değinen Karaaslan, altyapı oyuncularının fazlalıkta olduğunu belirtti.

02.09.2024 12:29
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Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, 24 Erzincanspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, taraftarlardan daha fazla destek istediklerini ve kendilerine güvenmelerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, ligin ilk haftasında 24 Erzincanspor'la karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar yeni sezona 1 puanla başladı. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, ligin ilk maçında gruptaki en iddialı takımlardan biri ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Zorlu ve aynı zamanda çekişmeli geçen bir maç oldu. Rakibimizi de göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Karşılaşmaya baktığımızda ekibimin hem fiziksel hem de taktiksel olarak gösterdiği performans beni mutlu etti. Gelecek haftalarda bu performansın üstünde daha çok çalışıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Altyapı oyuncularımızın fazla olduğu bir takımız"

Altay'ın altyapısına değinen Karaaslan, "24 Erzincanspor maçıyla ilk resmi maçına çıkan 18 yaşındaki Yunus Efe Sarıkaya vardı. Ona da bugün başlayan profesyonel kariyerinde başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki altyapı oyuncularımızın fazlalıkta olduğu bir takımız. Altay'ımızın akademisi bitmek tükenmek bilmeyen bir okul. Daha önce de tıpkı Yunus Efe gibi nice oyuncuyu Türk futboluna kazandıran bir ekibiz. Oyuncularıma sahada gösterdikleri performans ve taktiksel disipline bağlı kalışlarının yanı sıra özellikle istek ve arzularından dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de maçta bizleri tribünde yalnız bırakmayan vefakar taraftarımıza etmek istiyorum. Bize güvenmeye devam etsinler, inansınlar ve her hafta daha da kalabalık bir şekilde bizi desteklesinler" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: Taraftarlardan daha fazla destek istiyoruz - Son Dakika

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