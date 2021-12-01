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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Kupada yola devam etmek önemliydi" - Son Dakika

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Kupada yola devam etmek önemliydi"

01.12.2021 10:55
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Kupada yola devam etmek önemliydi"

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2-0 geriye düştüğü müsabakada Manisa FK'yi 4-2 yenerek adını 5. tura yazdıran Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, kupada yola devam etmenin kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2-0 geriye düştüğü müsabakada Manisa FK'yi 4-2 yenerek adını 5. tura yazdıran Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, kupada yola devam etmenin kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Denizli, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dünkü karşılaşmanın kendileri için ilk yarısının "siyah", ikinci devresinin ise "beyaz" olduğunu belirtti.

Kupa maçlarında iyi konsantre olunmaması durumda sürprizlerin yaşanabileceğini bildiren Denizli, şunları kaydetti:

"Sürpriz yaşayabilirdik ancak devrede toparladık. Normal şartlarda geçmemiz gereken bir turdu, bunu biraz geciktirdik, sinirlendik ancak bunu kendimiz yaptık. Kupada yola devam etmek önemliydi. İyi mücadele ettik, özellikle ikinci yarı ofansif aksiyonlarımız ve mücadelemiz güzeldi. Fırsat verdiğimiz arkadaşlar ellerinden gelenleri yapmaya çalıştılar ama istediğimiz sonucu alamadık. Bazı arkadaşlarımızı dinlendirmek istiyorduk ancak mecburen onların da oyuna dahil olmasıyla sonuca rahat ulaştık. Her şeye rağmen turu geçmek güzel. Turu geçtiğimiz için mutluyuz."

Mustafa Denizli, Türkiye Kupası, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: 'Kupada yola devam etmek önemliydi' - Son Dakika Spor


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