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Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek İstifa Etti - Son Dakika
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Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek İstifa Etti

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Şimşek, takımla anlaşırken kadronun korunması şartını koşmuş ancak bazı oyuncuların ayrılması nedeniyle ayrılmaya karar verdiğini belirtti. Şimşek, oyuncularına, ekibine ve tesis personeline teşekkürlerini iletti ve Altay taraftarına da büyük bir teşekkür borcu olduğunu ifade etti.

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek İstifa Etti
25.01.2024 - 20:43,
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Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Altay Kulübü ile 8 Aralık 2023 tarihinde sözleşme imzaladığını anımsattı.

Takımla anlaşırken tek isteğinin kadronun korunması olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ama gelinen noktada Marko, Tolga, Zeki, Ozan, Deniz, Efe ve Eren'in ayrılması benim de severek çalıştığım Altay Kulübünden ayrılmama sebep olmuştur. Başta bütün oyuncu kardeş ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü bir borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan büyük Altay taraftarına. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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