Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, istifa sinyali verdi ancak göreve devam kararı aldı

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen hafta oynanan Tuzlaspor maçının ardından kulüpteki maddi sorunlar nedeniyle istifa sinyali veren teknik direktör Yusuf Şimşek'in göreve devam etme kararı aldığı öğrenildi. Başkan Süleyman Özkaral ile bugün kulüp binasında bir araya gelip uzun bir toplantı yapan tecrübeli teknik adamın takımın başında kalma kararı aldığı bildirildi.

Altay Kulübü Başkanı Süleyman Özkaral'ın oyunculara ödeme yapılması için kaynak yarattığı, ilerleyen günlerde kulübe destek verecek kişi ve kurumlara teşekkür mesajı yayınlanacağı dile getirildi. Başkan Özkaral, futbolcuların mali sıkıntılarla ilgili açıklama yapmalarını yasaklayıp takımın lige odaklanmasını istediği öğrenildi. Altay'da parasal sorunların kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.