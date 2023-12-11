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Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'İyi mücadele ettik' - Son Dakika
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Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'İyi mücadele ettik'

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Boluspor yenilgisinin ardından, 'İki gün olmasına rağmen maça iyi hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımıza iki günde ancak bu kadar bir şeyler verebildik' dedi.

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: \'İyi mücadele ettik\'
11.12.2023 - 22:58,  Güncelleme: 23:00
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Boluspor'a 1-0 yenilen Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek, "İyi oynadık. İlerleyen haftalarda daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, göreve 2 gün önce geldiğini hatırlatarak maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi.

Sahada mücadeleyi bırakmayan bir Altay takımının olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Yine bırakmayacağız. Son dakikaya kadar matematiksel olarak garantileyinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Neredeyse pozisyon vermedik. Pozisyonlarımız var, atamadık. Karşımızdaki biraz daha rahat takım. Yabancı oyuncuları fazla olan bir takım. Maddi olarak daha rahat bir takım vardı. Ama ona rağmen dediğim gibi iyi mücadele ettik. İyi oynadık. İlerleyen haftalarda daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Sonuna kadar savaşacağız. Altay çok büyük bir kulüp ve camia. İnşallah bu armayı hak ettiği yerde bırakmak için elimizden geleni yapacağız."

Yalçın Koşukavak: "Buraya gelirken çok eksiğimiz vardı"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da Altay'ın altyapısında, büyüdüğünü bu nedenle kendisi için duygulu bir maçın yaşandığını dile getirdi.

İki tarafın da gol atıp kazanabileceği bir maç olduğunu hatırlatan Koşukavak, "Buraya gelirken çok eksiğimiz vardı. Geçen hafta çok oyuncu kaybettik. Hem cezalı hem sarı kartlı, çok eksik kadroyla geldik. Kadroda 5 tane U-19 oyuncusu vardı. Kazanmamız gerekiyordu. 19 puana çok ihtiyacımız vardı. Biz kazandık. Bu camianın bir evladı olarak üzülüyorum. 1914 senesinde kurulmuş bir camia bu kadar çaresiz olmamalı. İnşallah Altay, büyük Altay olarak kalmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'İyi mücadele ettik' - Son Dakika
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