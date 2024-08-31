Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup\'taki ilk maçında 24 Erzincanspor\'u konuk edecek

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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta maçında yarın 24 Erzincanspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, ligin ilk haftasında yarın 24 Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.

Mali açıdan problemler yaşadığı için transfer yasağı bulunan ve takviye yapamadan sezona başlayacak olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele ettiği kadrosunda bulunan Salih Sarıkaya, Eren Erdoğan, Enes Öğrüce, Nurettin Küçükdeniz, Mustafa Çalışkan ve Tugay Gündem'le yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Bu oyuncuların yerine U19'dan gençleri A takıma çıkararak güçlenen Altay, bunun yanında da tecrübeli oyunculardan Murat Uluç (43), Ceyhun Gülselam (36), Özgür Özkaya (36), Deniz Kadah (38) ve Ozan Evrim Özenç'i (31) kadrosunda tuttu. İzmir ekibi teknik direktör Gökhan Karaaslan yönetimindeki ilk resmi maçında 24 Erzincanspor'u mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. - İZMİR