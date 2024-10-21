Altay, TFF 2. Lig'de Kötü Gidişe Dur Diyemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay, TFF 2. Lig'de Kötü Gidişe Dur Diyemiyor

Altay, TFF 2. Lig\'de Kötü Gidişe Dur Diyemiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, son 6 maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 17. sıraya geriledi. Taraftarlar, son iç saha maçında başkanları Süleyman Özkaral'ı istifaya davet etti ve bazı oyunculara tepki gösterdi.

21.10.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezona 24 Erzincanspor beraberliği ve Sincan Belediyesi Ankaraspor galibiyetiyle başladı. Ligde oynadığı son 6 maçta Kastamonuspor, Beykoz Anadolu, Batman Petrolspor, İskenderunspor ve son olarak da Karaköprü Belediyespor'a kaybeden İzmir ekibi, bu süreçte sadece Fethiyespor'la berabere kaldı. 5 puan toplayan siyah-beyazlılar, ligde son sıranın bir üst basamağı olan 17. sıraya kadar geriledi.

Son iç saha maçındaki Karaköprü müsabakasında Başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarlar, önceki hafta paralarını alamadıkları gerekçesiyle İskenderunspor deplasmanına gitmeyen tecrübeli futbolculardan Ceyhun Gülselam, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç ve Özgür Özkaya'yı da ıslıkladı. Maç sonunda ise Deniz Kadah, tribünlere giderek taraftarlarla konuştuğu ve yaşananlardan dolayı özür dilediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Futbol, Altay, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, TFF 2. Lig'de Kötü Gidişe Dur Diyemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:41:22. #1.13#
SON DAKİKA: Altay, TFF 2. Lig'de Kötü Gidişe Dur Diyemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.