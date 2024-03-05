Altay, Trendyol 1. Lig\'de en fazla gol yiyen takım konumunda

Trendyol 1. Lig'de bu sezon kalesinde 49 gol gören Altay, ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açıdan zor günler geçiren Altay, 25 hafta itibarıyla 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyete imza atarak 18 puan topladı. TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun verdiği 3 puan silme cezasıyla birlikte yoluna 15 puanla devam eden İzmir ekibi, puan tablosunda da son sıranın bir üst basamağı olan 17. sırada bulunuyor. Birçok anlamda kötü istatistiğe sahip olan İzmir ekibi, bu sezon kalesinde gördüğü 49 golle birlikte de Trendyol 1. Lig'in en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Altay, oynadığı 25 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başarırken, kalan 19 müsabakada ise kalesinde toplam 49 gol gördü. Böylece Altay, bu sezon maç başına 1,96 gol yeme ortalamasına sahip oldu.
Öte yandan Trendyol 1. Lig'de bu alanda Altay'ı ise ligin son sırasındaki Giresunspor takip ediyor. Karadeniz ekibi, kalesinde toplam 47 gol gördü. - İZMİR
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Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Erzincan'da bulunan 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi. Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak rehberlik etti. Tunceli'den araçla Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne giden ekip, telesiyejle çıkış yaparak zirveye ulaştı. Katılımcılar, zirvede pankart açarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve ardından inişe geçti. Tırmanışı başarıyla tamamlayan sporcular, telesiyejle araçlarının bulunduğu noktaya geri döndü.
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