Altay, uluslararası bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay, uluslararası bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri yapacak

Altay, TFF 2. Lig ekiplerinden biri olarak mali sıkıntılar yaşamaktadır. Şirketleşme kararı sonrası birçok yatırımcı grubuyla görüşmeler gerçekleştiren kulüp, şimdi de Zürih merkezli uluslararası bir yatırım fonuyla görüşmelere başlayacak. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde kulüp yönetimi ve şirketleşme komisyonu yatırımcı grupla bir araya gelecek ve son durum hakkında açıklama yapılacak. Bu durumun kulüp personeli ve oyuncular üzerinde etkisi olacağı belirtilmektedir.

01.08.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, Zürih merkezli uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri gerçekleştirecek.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da şirketleşme kararı sonrası kulübe talip olan yatırımcı gruplarıyla görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. İlk olarak Türk-Fransız yatırımcıların olduğu bir şirketle temasa geçen İzmir ekibi, yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuç alamayınca bu görüşmeyi sonlandırma kararı almıştı. Mali açıdan zor günler geçiren ve borç batağında olan Altay'a şimdi de İsviçre'den talip çıktı. Zürih merkezli olan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırım fonunun siyah-beyazlı ekiple bağlantı kurduğu ifade edildi. Daha sonra tarafların iletişime geçmesinden sonra görüşmeler olumlu ilerleyince kulüp yönetimi ve şirketleşme komisyonunun yatırımcı grupla bir araya geleceği kaydedildi. Finans, metal emtia ticareti, ithalat-ihracat, inşaat sektörü ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren yatırım fonu ile gerçekleşecek görüşmeden sonra siyah-beyazlı kulüpten yaşanan duruma dair açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan Altay'da kulüp personeli ve birçok oyuncunun buradan çıkacak sonuca göre hareket edeceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, uluslararası bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: Altay, uluslararası bir yatırımcı grubuyla şirketleşme görüşmeleri yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement