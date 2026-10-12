Altay Uşakspor deplasmanından 3 puanla döndü, dış sahada 3 maçta 7 puan topladı - Son Dakika
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Altay Uşakspor deplasmanından 3 puanla döndü, dış sahada 3 maçta 7 puan topladı

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Altay Uşakspor deplasmanından 3 puanla döndü, dış sahada 3 maçta 7 puan topladı
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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'ta dış sahada 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı; son olarak Uşakspor'u mağlup etti. İlk 6 haftada 1 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan topladı; dış sahadaki yenilgisiz serisini sürdürdü.

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'ta bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve henüz mağlubiyet yaşamadı.

Yeni sezon öncesinde kayyım süreci ve ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Altay, yaklaşık 5 yıldır devam eden transfer yasağıyla da mücadele ediyor. Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen genç futbolcularla mücadele ettiği sezonda sergilediği performansla dikkat çekmeyi başardı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 6 haftada yalnızca 1 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip, henüz iç sahada galibiyetle tanışamasa da deplasmandaki performansıyla öne çıktı. Son olarak Uşakspor'u da deplasmanda mağlup eden Altay, dış sahada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgisiz serisini sürdürdü.

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü de Uşakspor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, tüm camiayı oyunculara inanmaya, onlara sahip çıkmaya ve Büyük Altay'ın etrafında kenetlenmeye davet etti.

"Her hafta üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz"

Deplasmandan galibiyetle ayrılmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Üzümcü, "Geçen hafta kendi evimizde çok istememize, mücadele etmemize ve gol için zorlamamıza rağmen aradığımız golü bulamamıştık. O karşılaşmadan bir puanla ayrılmak hepimizi üzmüştü. Uşakspor'a karşı ise üç puanı alıp hep birlikte İzmir'e mutlu dönmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Enerjimizi 90 dakikaya doğru yayarak mücadele gücümüzü yüksek tutmayı ve skor avantajını elde etmeyi hedefledik. Evlatlarımız son ana kadar inançlarını kaybetmedi. Son dakikada da olsa bu isteğimizin ve mücadelemizin karşılığını aldık.

Genç bir takımız ve her hafta üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Kaybetmeme alışkanlığımızın yanına artık kazanma alışkanlığını da eklemek istiyoruz. Bunun için çalışmaya, oyunumuzu geliştirmeye ve her karşılaşmadan ders çıkarmaya devam edeceğiz. Deplasmanda yanımızda olan, 90 dakika boyunca bir an olsun susmayan, futbolcularımızı bağrına basan bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Sahada onların desteğini hissetmek bu çocuklar için çok kıymetli. Önümüzdeki hafta evimizde, Alsancak'ta yeniden omuz omuza olalım. Bu çocuklara inanmaya, onlara sarılmaya ve Büyük Altay'ın etrafında kenetlenmeye bütün camiamızı davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuUşaksporİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Altay Uşakspor deplasmanından 3 puanla döndü, dış sahada 3 maçta 7 puan topladı - Son Dakika
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