Altay ve Alanya Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadalesi veren Altay, evinde 1221 Alanya FK ile golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da maç boyunca girdikleri pozisyonları gole çeviremezken, maç başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Altay, 21 puana yükselip düşme hattının bir basamak üzerinde yer aldı ve haftayı 13'üncü Bornova 1877'nin 3 puan önünde tamamladı. Alanya 1221 takımı ise 31 puana yükselip orta sıralarda kaldı.