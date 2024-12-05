Altay Yüksek Divan\'dan Açıklama

Spor

Altay Yüksek Divan Kurulu, siyah-beyazlı kulübe zarar verebilecek yanlış bir bilgi yayılmaması için yatırımcı konusunda bir gelişme olması durumunda resmi hesaplardan duyurular yapılacağını bildirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da Yüksek Divan Kurulu, yatırımcı ve şirketleşme konusuna dair önemli bir yazılı açıklama paylaştı. Kurul, belgeye ve resmi kanıta dayalı olmayan iddiaların tümü, dedikodudan öteye geçmeyen ve kulübe zarar veren içerikten ibaret olduğunu ifade etti.

Altay Yüksek Divan Kurulu'nun açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Son yatırımcı adayı ile sürdürülen görüşmeler, hukuki bir sorumluluk oluşturmayacak ve kimseyi itham etmeyecek şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak bugün, iki konunun camiayı üzecek şekilde sosyal medyada yer aldığı görülmüştür: Altay Yönetim Kurulu ve yatırımcı. Bu açıklamaların birbirine karıştırılmaması hususu önemlidir.

Yönetim Kurulu'nun icraatı, Altay'ın iç meselesi olup sadece genel kurulda tartışılacak bir gündemdir. Bu süreçte kendilerine bilgi verilmiştir ve bu zor dönemde yıpratılmamaları Altay'ın menfaatinedir. Eğer alternatif yönetim oluşturabilecek kişiler varsa, ilk seçimli genel kurulda göreve talip olabilirler. Belgeye ve resmi kanıta dayalı olmayan iddiaların tümü, dedikodudan öteye geçmeyen ve kulübümüze zarar veren içerikten ibarettir. İspatlı bilgi ve belgeye dayalı her iddia, camiamız tarafından titizlikle takip edilecektir. Yatırımcının paylaşımları kendi görüşleri olup, bu görüşlerin Altay'ın yönetimine müdahil olmasına gerek yoktur.

Bu aşamada Yüksek Divan Kurulu, görüşmeleri kulüp adına yürüten Sayın Çoker ve yatırımcı adına yürüten Sayın Gürüz'ü de davet ederek bilgi almış ve bu süreçte inisiyatif alarak Altay'a zarar verecek her türlü mecradaki dedikodu mahiyetindeki paylaşımların sonlandırılması için tüm paydaşları aklıselime davet etmeye karar vermiştir. Altay ailemizin üyelerinin tümünden, dayanaksız açıklamalar yapılmaması hususunda dikkatlerini rica ederiz. Gereken tüm bilgi, gelişme oldukça kulüp tarafından duyurulacaktır. Bundan böyle polemik yaratacak asılsız iddialar dikkate alınmayacak; sadece belge ve kanıta dayalı konular üzerinden bu çaba sürecektir. Taraftarların ajite edilerek yanlış bilgilendirilmesini ve duyumlara dayalı iddiaların önlenmesini sağlamak amacıyla, tüm veriler Yüksek Divan Kurulu'na sunulmuş olup, gerektiğinde yasal zeminde kullanılmak üzere kayıt altına alınmıştır." - İZMİR