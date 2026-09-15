Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Söke 1970'e 4-2 yenilerek elendi - Son Dakika
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Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Söke 1970'e 4-2 yenilerek elendi

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Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Altay, evinde Söke 1970'e 4-2 yenilerek kupadan elendi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Altay, rakibinin 68'inci dakikada 4-0'a çıkardığı skoru 90+3'te 2-4'e getirse de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Samet Yağcı, Sefacan Doğru, Ahmet Eroğlu

ALTAY: Arhan - Yunus Efe, Yiğit Erdem, Sefa, Çınar Taha, Sani (Dk. 64 Efe Pehlivan), Özay, İsa Toygar (Dk. 64 Emirhan), Mehmet Nur (Dk. 82 Ahmet Enes), Caner (Dk. 46 Mehmet Baran), Ferhat (Dk. 46 Enes Türker Türkoğlu)

SÖKE 1970 SK: Halil Yiğit - Yağız, Yiğithan (Dk. 70 Aytuğ), Deniz, Talha Emir (Dk. 64 Cemil), Cengizhan, Eren Paşahan, Kağan Bağış, Eren Çakır (Dk. 46 Boran), Emin (Dk. 46 Çınar), Batuhan (Dk. 46 Berhan)

GOLLER: Dk. 43 ve Dk. 56 Kaan Bağış, Dk. 45 Eren Çakır, Dk. 68 Cemil (Söke 1970), Dk. 72 Yunus Efe, Dk. 90+3 Efe Pehlivan (Altay)

SARI KARTLAR: Eren Çakır, Cengizhan, Çınar (Söke 1970)

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Altay evinde Söke 1970'e 4-2 yenilerek kupadan elendi.

43'üncü dakikada Söke 1970 öne geçti. Eren Çakır'ın uzun pasında Altaylı Sefa'nın dokunamadığı topla buluşan Kağan Bağış, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

45'inci dakikada konuk ekipten Batuhan, İsa'nın ayağındaki topa ayak koydu. Meşin yuvarlakla buluşan Eren Çakır, soldan ceza sahasına girerek kaleci Arhan'ı avladı: 0-2.

İlk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada Yiğithan'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü, pozisyonun devamında Kağan Bağış kafayla topu ağlara gönderdi: 0-3.

68'inci dakikada Altaylı Çınar Taha'nın kısa düşen geri pasında araya giren Cemil, kaleciden sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi: 0-4.

72'nci dakikada Altay farkı 3'e indirdi. Yiğit Erdem'in şutunda ceza sahasında topu kontrol eden Yunus Efe, dönerek düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-4.

90+3'üncü dakikada Altaylı Efe Pehlivan, ceza sahasında savunmadan seken topu sert bir vuruşla ağlara yolladı: 2-4.

Müsabakayı Söke 1970, 4-2 kazandı.

Kaynak: DHA

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