Altaylı oyuncular Pendikspor yolcusu - Son Dakika
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Altaylı oyuncular Pendikspor yolcusu

06.06.2022 12:38
Altaylı oyuncular Pendikspor yolcusu

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Süper Lig'deki kadrosunda yer alan 10 oyuncuyla yollarını ayıran Altay'da yaprak dökümü devam ediyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Süper Lig'deki kadrosunda yer alan 10 oyuncuyla yollarını ayıran Altay'da yaprak dökümü devam ediyor. Şimdiye kadar Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan ve Cebrail ile vedalaşan siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren Kappel, Poko, Thiam ve Tolga'ya yeni sezon öncesi Pendikspor'un talip olduğu iddia edildi. Spor Toto 1'inci Lig'in yeni takımı olan İstanbul ekibinin kontratı süren Murat'ı da kadrosunda düşündüğü ileri sürüldü.

İç transferde tecrübeli futbolcu olarak sadece Björkander, Rodriguez ve Murat'la sözleşmesi devam eden İzmir temsilcisinde Rodriguez'in kontratında, "300 bin Dolar getirip serbest kalır" maddesi yer alıyor. Altay'da mukaveleleri sona eren Ozan, İbrahim, Özgür, Ceyhen, Zeki ve Deniz gibi isimlerin takımda kalıp kalmayacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yeni sezonda altyapı ağırlıklı genç kadrosuyla mücadele edecek Altay'da yönetim deneyimli futbolcuları kalmaları için ikna etmeye çalışıyor.

KALECİ LIS IMZAYI ATIYOR

Altay'la olan sözleşmesini maaşının yatırılmaması nedeniyle tek taraflı fesheden Polonyalı kaleci Mateusz Lis, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton ile anlaşmaya varıp, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. İngiliz ekibinin 25 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak Fransa takımlarından Le Havre'ye göndermeyi planladığı belirtilirken, Göztepe'nin de Lis ile ilgilendiği iddia edildi. Süper Lig'den 371 milyon TL'lik büyük bir borç yüküyle düşen Altay, kaleci Lis'i elinden kaçırarak önemli bir gelir elde etme fırsatını kaçırmış oldu.


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Kaynak: DHA

Pendikspor, Cebrail, Altay, Spor, Son Dakika

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