Altekma 3 genç oyuncusunu kiralık gönderdi, biri Fenerbahçe 1. Lig ekibine gitti

Altekma 3 genç oyuncusunu kiralık gönderdi, biri Fenerbahçe 1. Lig ekibine gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EFELER Ligi ekibi Altekma, altyapıdan yetişen 3 genç oyuncusunu tecrübe kazanması için kiralık gönderdi. Genç oyunculardan biri Fenerbahçe'nin 1. Lig ekibine, ikisi Konya Büyükşehir Belediyespor'a kiralandı; kulüp gençlere başarılar diledi.
EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, altyapıdan yetişen 3 genç oyuncusunu tecrübe kazanması için kiralık olarak gönderdi. İzmir temsilcisinde orta oyuncu Kenan Derince, Fenerbahçe'nin 1'inci Lig'deki takımına kiralık transfer olurken; pasör çaprazı Mustafa Açacak ve libero Levent Turcan ise 2'nci Lig takımı Konya Büyükşehir Belediyespor'a gitti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerimize yeni takımlarında başarılar diliyor, sakatlıksız ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Yolunuz açık olsun" denildi.
Kaynak: DHA
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