Altekma, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 yenerek sahasında galibiyete ulaştı - Son Dakika
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Altekma, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 yenerek sahasında galibiyete ulaştı

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SMS Grup Efeler Ligi'nde beşinci hafta maçında Altekma, evinde Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Setler 17-25, 27-25, 19-25, 25-22 ve 15-13 sonuçlanırken karşılaşma 154 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Nazlı Ekmekçi

Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Niyazi Ulaş Dokumacı, Oğuzhan Tarakçı, Ewert (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Tuna Uzunkol, Özgür Karababa, Zonca)

Akedaş Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Mereira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Necmi Tokatlıoğlu, Galvez, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 17-25, 27-25, 19-25, 25-22, 15-13

Süre: 154 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin beşinci haftasında Altekma, sahasında Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
SporSMSSon Dakika

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