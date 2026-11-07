Altekma, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 yenerek sahasında galibiyete ulaştı

Altekma, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 yenerek sahasında galibiyete ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nde beşinci hafta maçında Altekma, evinde Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Setler 17-25, 27-25, 19-25, 25-22 ve 15-13 sonuçlanırken karşılaşma 154 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Nazlı Ekmekçi
Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Niyazi Ulaş Dokumacı, Oğuzhan Tarakçı, Ewert (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Tuna Uzunkol, Özgür Karababa, Zonca)
Akedaş Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Mereira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Necmi Tokatlıoğlu, Galvez, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 17-25, 27-25, 19-25, 25-22, 15-13
Süre: 154 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin beşinci haftasında Altekma, sahasında Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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