Altekma Avrupa Kupasında Elendi

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Boyan Zhelev (Bulgaristan), Istref Elezaj (Kosova)

ALTEKMA: Bertuğ, Buculjevic, Cafer, Emir, Lawani, Ewert, Hüseyin, Erhan, Boğaçhan, Eray, Arda, Kenan Sarp, Dünya, Ulaş

ALLIANZ MILANO: Gil Kreling, Otsuka, Masulovic, Reggers, Ichino, Caneschi, Catania, Lindqvist, Benacchio, Di Martino, Corbetta, Masajedi, Barbanti

SETLER: 21-25, 23-25, 25-16, 26-28

SÜRE: 111 dakika (27', 30', 22', 32')

2026 CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Altekma, yarı final ilk maçında İtalya'da 3-0 mağlup olduğu Allianz Milano ile bugün evinde oynadığı rövanş karşılaşmasını 3-1 kaybederek kupadan elendi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 23-25, 25-16 ve 26-28'lik skorlarla sona erdi. Altekma tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupasında yarı finalde elense de seyircisinin alkışını topladı.