Altekma, başantrenör Ömer Tok'la anlaştı - Son Dakika
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Spor

Altekma, başantrenör Ömer Tok'la anlaştı

Altekma, başantrenör Ömer Tok\'la anlaştı

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yıllardır birlikte çalıştıkları Ömer Tok'la tekrar anlaştıklarını açıkladı. Tendik, Tok'un kulüp yapılarını iyi bildiğini ve geçen sezon takımı şampiyon yaparak Efeler Ligi'ne taşıdığını belirtti. Yönetim kurulu olarak istikrarın başarıyı getirdiğine inandıklarını ve bu nedenle Ömer Tok ile yollarına devam etme kararı aldıklarını ifade etti.

28.05.2024 10:13
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Efeler Ligi'ne yükselen Altekma, başantrenör Ömer Tok'la tekrar anlaştı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır birlikte çalıştıkları Ömer Tok'la yeniden anlaştıklarını belirtti.

Tok'un kulüp yapılarını çok iyi bildiğini aktaran Tendik, şunları kaydetti:

"Biz de onunla uyum içinde uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Geçen sezon takımımızı şampiyon yaparak Efeler Ligi'ne yeniden taşıdı. Yönetim kurulu olarak istikrarın başarıyı getirdiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda Ömer Tok ile yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisine yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

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