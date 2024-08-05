Altekma, Dünya Kandemir ile Anlaşmaya Vardı

Spor

İZMİR,

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, 4 sezondur kadrosunda bulundurduğu smaçör Dünya Kandemir ile yeniden anlaştı. İlk kez 2021-22 sezonunda A takım kadrosuna katılan 21 yaşında ve 1.93 boyundaki voleybolcu geçen sezon şampiyon kadroda yer aldı. Dünya Kandemir'in kendini her geçen sezon üzerine koyarak geliştirdiğini ve çalışkanlığıyla takım arkadaşlarına örnek olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Dünya, gelişimiyle bu sezonda da A takım kadrosunda yer almayı hak etti. Altyapıdan yetişip A takımda yer almak isteyen diğer sporcularımıza da güzel bir örnek teşkil ediyor. Kendisinin sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.