Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı

07.06.2022 11:22
Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, son 2 yıldaki performansıyla dikkat toplayan orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ile yeniden anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, son 2 yıldaki performansıyla dikkat toplayan orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ile yeniden anlaştı. 2022 Akdeniz Oyunları Erkek Milli Takım kadrosuna davet edilme gururunu yaşayan 24 yaşında 2.07 boyundaki oyuncu, sona eren sezonda set başı 0.63 blok ortalaması tutturdu ve toplam 59 blok sayısı üreterek ligin en iyileri arasına girmeye başardı. Altekma formasıyla 3'üncü sezonuna girmeye hazırlanan Yunus Emre, daha önce Fenerbahçe, BAL Spor, Ziraat Bankkart ve İnegöl Belediye takımlarında görev yaptı.


Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı
Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı
YORUMLAR
500
(TEKRAR) ANKARA - Bakan Ersoy: 'Dizi ihracatı hedeflerimizi daha yukarı çekiyoruz' (TEKRAR) ANKARA - Bakan Ersoy: 'Dizi ihracatı hedeflerimizi daha yukarı çekiyoruz' Kuryelik Yaparken Trafik Kazası Geçiren Yunus Emre Güneş: 'İnsanların Ümidini Kullanarak Ceplerini Zengin Ettiler. Kuryelik Yaparken Trafik Kazası Geçiren Yunus Emre Güneş: 'İnsanların Ümidini Kullanarak Ceplerini Zengin Ettiler. Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı Survivor'ın Yıldızı Nişanlandı! Son Hali Şaşırttı
Kaynak: DHA

Yunus Emre, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:41:08. #1.12#
SON DAKİKA: Altekma, Emre Tayaz'ı bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement