Altekma evinde galibiyet arıyor - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Tokat Belediye Plevne'ye 3-1 mağlup olan Altekma yarın evinde düşme hattındaki Bingöl Solhanspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Rakibine ilk yarıda deplasmanda 3-1 yenilen İzmir temsilcisi bu kez galip gelen taraf olmak istiyor. Ligde Altekma 25 puanla 8'inci sırada, Solhanspor ise 19 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor.