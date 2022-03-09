Altekma evinde galibiyet arıyor - Son Dakika
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Altekma evinde galibiyet arıyor

09.03.2022 11:28
Altekma evinde galibiyet arıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Tokat Belediye Plevne'ye 3-1 mağlup olan Altekma yarın evinde düşme hattındaki Bingöl Solhanspor'la karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Tokat Belediye Plevne'ye 3-1 mağlup olan Altekma yarın evinde düşme hattındaki Bingöl Solhanspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Rakibine ilk yarıda deplasmanda 3-1 yenilen İzmir temsilcisi bu kez galip gelen taraf olmak istiyor. Ligde Altekma 25 puanla 8'inci sırada, Solhanspor ise 19 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor.


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Efeler Ligi, Sigorta, Bingöl, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altekma evinde galibiyet arıyor - Son Dakika


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