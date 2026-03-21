Altekma Galibiyet Arıyor

21.03.2026 12:01
Son 3 maçını kaybeden Altekma, Play-Off hedefi için Alanya'da galibiyet peşinde.

EFELER Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Altekma yarın normal sezonun son haftasında Alanya Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak. Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Tuncay Kandemir, Aysun Hiçdurmaz hakem ikilisi yönetecek. Ligde 24 maçta 10 galibiyetle 8'inci sırada yer alan Altekma, 6 galibiyeti bulunan 11'inci basamaktaki Alanya temsilcisini yenip, ilk 8'deki yerini koruyarak Play-Off'a katılma hakkı kazanmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İzmir temsilcisi evinde rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Alanya, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Marco Asensio’ya bayramda hayatının şoku Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası
Görüntüler ortaya çıktı Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı Görüntüler ortaya çıktı! Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:27
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
