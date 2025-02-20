EFELER Ligi'nde son 2 maçında İstanbul Gençlikspor'a 3-1, Ziraat Bankkart'a (D) 3-0 yenilen Altekma yarın evinde Halkbank'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 23'üncü hafta mücadelesini Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleti 110 TL'den satışa sunuldu.
Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında hafta içinde konuk olduğu Halbank'a 3-1 yenilerek kupaya veda eden Altekma ligde rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Ligde 20 maçta 10 galibiyeti bulunan İzmir ekibi 15 galibiyeti bulunan zirve takipçisi Başkent temsilcisine ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.
Son Dakika › Spor › Altekma, Halkbank ile Zorlu Maçta Karşılaşıyor - Son Dakika
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