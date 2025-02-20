Altekma, Halkbank ile Zorlu Maçta Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Altekma, Halkbank ile Zorlu Maçta Karşılaşıyor

EFELER Ligi'nde son iki maçında yenilgi alan Altekma, yarın Halkbank ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak ve biletler 110 TL'den satılıyor.

20.02.2025 12:29
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EFELER Ligi'nde son 2 maçında İstanbul Gençlikspor'a 3-1, Ziraat Bankkart'a (D) 3-0 yenilen Altekma yarın evinde Halkbank'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 23'üncü hafta mücadelesini Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleti 110 TL'den satışa sunuldu.

Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında hafta içinde konuk olduğu Halbank'a 3-1 yenilerek kupaya veda eden Altekma ligde rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Ligde 20 maçta 10 galibiyeti bulunan İzmir ekibi 15 galibiyeti bulunan zirve takipçisi Başkent temsilcisine ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.

Kaynak: DHA

Voleybol, Halkbank, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma, Halkbank ile Zorlu Maçta Karşılaşıyor - Son Dakika

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