Altekma Play-Off\'ta İstanbul Gençlik ile Eşleşti

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Play-Off heyecanı yaşıyor. Normal sezonun son haftasında deplasmanda Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup eden İzmir ekibi, 8. sıraya yükselerek Play-Off 5-8 Etabı'nda 5. sıradaki İstanbul Gençlik ile eşleşti. Altekma, normal sezonda İstanbul ekibine hem evinde hem de deplasmanda 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

Lacivert-beyazlılar, rakibini elemesi halinde 5-6 Etabı'nda Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu sezon tarihinde ilk kez CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Altekma, yeni sezonda da Avrupa kupasına katılabilmek için Play-Off müsabakaları sonunda 5. sırayı hedefliyor. - İZMİR