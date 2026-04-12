Altekma, Play-Off'ta İstanbul Gençlik ile karşılaşıyor
Altekma, Play-Off'ta İstanbul Gençlik ile karşılaşıyor

12.04.2026 13:41
EFELER Ligi'nde normal sezonu 25 maçta 11 galibiyet, 14 yenilgi alarak 8'inci sırada tamamlayan Altekma, Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında yarın deplasmanda İstanbul Gençlik ile karşı karşıya gelecek. Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Tuncay Kandemir, Sadettin Kıral hakem ikilisi yönetecek. Rövanş maçı 16 Nisan Perşembe günü İzmir'de oynanacak.

İki galibiyet alan takımın 5-6 Etabı'na yükseleceği seride 1-1 eşitlik olursa üçüncü ve son karşılaşma 19 Nisan'da İstanbul'da yapılacak. Altekma normal sezonu 5'inci basamakta bitiren İstanbul Gençlik'e bu sezon deplasmanda ve evinde 3-1'lik skorlarla yenildi. Play-Off 5-8 Etabı'nın diğer eşleşmesinde Fenerbahçe ile Bursa Büyükşehir Belediyespor rakip olacak.

Kaynak: DHA

