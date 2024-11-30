Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş ( Hüseyin Şahin, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Zilic)
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagutita, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Ömer Faruk Dur, Muhammed Kaya)
Setler: 25-20, 25-23, 16-25, 27-25
Süre: 116 dakika (25, 31, 23, 37)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Altekma, Spor Toto'yu 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Altekma, Spor Toto'yu 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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