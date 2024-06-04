Altekma, takım kaptanı Hüseyin Şahin'le yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Altekma, takım kaptanı Hüseyin Şahin'le yeni sözleşme imzaladı

Altekma, Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayarak Efeler Ligi'ne yükseldi. Takımın kaptanı Hüseyin Şahin'le yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve yeni sezonda da birlikte devam kararı alındı. Şube sorumlusu Uğur Tendik, Hüseyin'in liderlik özelliği ve başarılı kariyeriyle takıma büyük katkı sağladığını belirtti ve kendisine sakatlıksız bir sezon diledi.

04.06.2024 11:31
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Altekma, 26 yaşındaki takım kaptanı Hüseyin Şahin'le yeni bir sözleşme imzalayarak yeni sezonda da yola devam kararı aldı.

Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'ni şampiyon unvanıyla tamamlayarak bir yıl aradan sonra yeniden Efeler Ligi'ne yükselen Altekma'da transfer çalışmaları sürüyor. Başantrenör Ömer Tok ile geçen hafta kontrat uzatan İzmir ekibi, transferdeki ilk adımını da takım kaptanı Hüseyin Şahin'le sözleşme yenileyerek attı. Son 4 sezon aralıksız Altekma formasını giyen başarılı libero ile yapılan görüşme olumlu sonuçlandı ve 26 yaşındaki sporcuyla yeniden anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon takımın yeniden Efeler Ligi'ne dönmesinde önemli katkı sağlayan Hüseyin'in çok çalışkan ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Kaptanımızla yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Hüseyin'in liderlik özelliği ve takıma örnek davranışları, başarılı sporculuk kariyeriyle güzel bir bütünlük oluşturuyor. Yeni sezonda kaptanımızdan yine beklentimiz büyük olacak. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altekma, takım kaptanı Hüseyin Şahin'le yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

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