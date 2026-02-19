Altekma Tarihinde İlk Yarı Finale Yükseldi

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde dün Romanya'nın SCM Zalau ekibini altın sette eleyerek tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Altekma, gözünü finale dikti.

İzmir ekibi, bu sezon Avrupa maçlarındaki performansıyla öne çıktı.

Aralık ayındaki 16'lı final turunda Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'u deplasmanda 3-1 ve sahasında 3-0 yenen Altekma, bir üst turda Portekiz'in Benfica takımını altın sette eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Romanya temsilcisi SCM Zalau ile ilk maçta deplasmanda karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden İzmir ekibi, dün sahasında rakibine aynı skorla yenildi.

Altın sette iyi bir oyun ortaya koyan Altekma, seti 15-12 kazanarak tarihinde ilk defa yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

İzmir ekibinde şimdiki hedef ise finale adını yazdırmak.

"Vazgeçmeyeceğiz"

Başantrenör Ömer Tok, AA muhabirine, yarı finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çok yorulup, efor sarf ettiklerini aktaran Tok, "Yorgunluğumuz artık çok belirgin şekilde sahada belli oluyor ama ona rağmen son topa kadar savaştık. Yine altın sete geldi maç ve yine altın setle kazanmayı başardık. Çok mutluyum." dedi.

Takımda emek veren tüm ekibine teşekkür eden Tok, şunları kaydetti:

"Artık kolay maç yok. Çeyrek finalde de iki maç 3-2 bitti. İnanılmaz yorucu bir gün geçirdik. Şu an biraz zamana ihtiyacımız var. Çocukların toparlanmaya ihtiyacı var. Eleme usulü maçlarda ne olacağı belli olmaz. Çocuklara inanıyorum çünkü gerçekten olağanüstü bir süreç yürütüyoruz. Cesur davranacağız. Biz zaten risk alarak top oynamayı seven bir takımız. O cesaretin karşılığını almak için sonuna kadar savaşacağız. Emin olduğum bir şey varsa o da vazgeçmeyeceğiz."

Oyuncular da finale inanıyor

Oyunculardan Boğaçhan Zambak, taraftara teşekkür ederek, "Bu maçı alarak yarı finale çıktık. İtalya'nın Milano takımı ile karşılaşacağız. Herkesin eline sağlık. Mücadelemize orada devam edeceğiz. İnşallah adımızı finale yazdıracağız. Rakipler daha da zorlaşıyor ama biz de kolay bir takım değiliz." dedi.

Gülhan Emir Pınar ise çok önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki maçı heyecan ve merakla bekliyoruz. Burada seyircimizin önünde bu atmosferde oynamak inanılmaz zevkliydi. Hala heyecanlıyım. İnşallah bir sonraki maçımızı da kazanıp finale çıkmak istiyoruz." diye konuştu.