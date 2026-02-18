Altekma Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Altekma Yarı Finale Yükseldi

Altekma Yarı Finale Yükseldi
18.02.2026 22:30
Altekma, CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde SCM Zalau'yu altın setle eleyerek yarı finale geçti.

CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Altekma, çeyrek finalde eşleştiği Romanya temsilcisi SCM Zalau'yu altın setle eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Geçen hafta Romanya'da oynanan maçı 3-2 kazanan Altekma, bugün İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan rövanş mücadelesinde 25-27, 25-21, 25-19, 23-25 ve 15-17'lik setlerle 3-2 yenildi.

Seride durumun 1-1'e gelmesi üzerine tur atlayan takımın belirlenmesi için maçın hemen ardından oynanan altın seti 15-12 kazanan Altekma, Romanya ekibini eleyerek yarı finale yükseldi. Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında mücadele eden Altekma, elde ettiği zaferi seyircisiyle birlikte kutladı. İzmir temsilcisi bir önceki turda Portekiz ekibi Benfica'yı yine evinde oynadığı altın setle kupanın dışına itmişti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altekma Yarı Finale Yükseldi

SON DAKİKA: Altekma Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
