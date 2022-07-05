Altın kemer kazanan başpehlivan hayvanseverleri kızdıracak! Antrenmanlarını eşekle yapıyormuş! - Son Dakika
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Altın kemer kazanan başpehlivan hayvanseverleri kızdıracak! Antrenmanlarını eşekle yapıyormuş!

05.07.2022 17:37

Cengizhan Şimşek, rakibi Mustafa Taş'ı önden arkaya atarak yapılan 'supleks' oyunuyla açık düşürüp, altın kemerin sahibi oldu. Cengizhan Şimşek'e altın kemeri getiren oyunu, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşekle çalıştığı ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Cengizhan Şimşek, Edirne'de düzenlenen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Taş ile karşılaştı.

TÜRKİYE BAŞPEHLİVANI OLDU

İki pehlivan ara ara kontrataklar yapsa da 40 dakikalık normal süre içerisinde birbirine üstünlük sağlayamadı. Ardından puan alanın kazanacağı bölüme geçildi. Cengizhan Şimşek, rakibi Mustafa Taş'ı önden arkaya atarak yapılan 'supleks' oyunuyla açık düşürüp, altın kemerin sahibi oldu. Müsabakayı kazanan Şimşek, Türkiye başpehlivanı unvanını aldı.

EŞEKLE ÇALIŞMIŞ

Cengizhan Şimşek'e altın kemeri getiren oyunu, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşekle çalıştığı ortaya çıktı. Hayvanseverleri ayağa kaldıracak olan videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şikşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Mustafa Taş, Korkuteli, Türkiye, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altın kemer kazanan başpehlivan hayvanseverleri kızdıracak! Antrenmanlarını eşekle yapıyormuş! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın kemer kazanan başpehlivan hayvanseverleri kızdıracak! Antrenmanlarını eşekle yapıyormuş! - Son Dakika
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