Altın kemerin ebedi sahibi olmak isteyen Orhan Okulu seri başlatmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altın kemerin ebedi sahibi olmak isteyen Orhan Okulu seri başlatmak istiyor

31.05.2022 11:06
Altın kemerin ebedi sahibi olmak isteyen Orhan Okulu seri başlatmak istiyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu, ebedi sahibi olmak istediği altın kemer için Kırkpınar çayırına kemer serisi başlatmak için çıkacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu, ebedi sahibi olmak istediği altın kemer için Kırkpınar çayırına kemer serisi başlatmak için çıkacak.

Rakiplerini ileri sürerek yenmesiyle er meydanlarının "geri vitesi olmayan başpehlivanı" olarak anılan Orhan Okulu, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi antrenman amacıyla birçok organizasyona katılarak son hazırlıklarını kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sürdürüyor.

Antalyalı Okulu, Kırkpınar'da çayırın tozunu attırarak memleketine altın kemerle dönmek istiyor.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 97'ncisi düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'ne katılan Orhan Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın güreş camiası için olimpiyat niteliğinde olduğunu söyledi.

Kırkpınar hazırlıklarının kış sezonunda başladığını ifade eden Okulu, çeşitli organizasyonlara da rakiplerini tartmak için katıldığını belirtti.

2015 ve 2018 yıllarında başpehlivan olduğunu ve altın kemeri kuşandığını anımsatan Okulu, "3 defa da finalde kaybettim. İnşallah 2022 yılı bizim yılımız olur." diye konuştu.

Verdiği emeklerin karşılığını altın kemerle taçlandırmak istediğini dile getiren Okulu, şunları kaydetti:

"Kış dönemi hiç durmadan haftanın 6 günü antrenmanlarımızla geçti. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Kırkpınar en büyük 4 güreşten bir tanesi. Kırkpınar olimpiyatımız bizim. Çünkü orada altın kemer kuşandığında Türkiye başpehlivanı oluyorsun. O unvanla gidiyorsun güreşlere. Bizim için çok önemli Kırkpınar. Başpehlivanlığa ilk çıktığımda hedefim altın kemeri bir defa kuşanmaktı. Ama şimdi biraz daha hedefimizi yükselterek 3 defa üst üste altın kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Milli güreşçiler, Bolat Turlykhanov Cup'a hazır Milli güreşçiler, Bolat Turlykhanov Cup'a hazır Türkoğlu, U17 Milli Takım kampına çağrıldı Türkoğlu, U17 Milli Takım kampına çağrıldı
Kaynak: AA

Altın Kemer, Olimpiyat, Güreş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altın kemerin ebedi sahibi olmak isteyen Orhan Okulu seri başlatmak istiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:03 Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:24:32. #1.12#
SON DAKİKA: Altın kemerin ebedi sahibi olmak isteyen Orhan Okulu seri başlatmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement