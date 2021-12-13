Üye Girişi
Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama - Son Dakika

Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama

13.12.2021 14:53

- Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 5-11 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğçe Bektaş memleketi Trabzon'da çiçeklerle karşılandı.

- Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama

TRABZON - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 5-11 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tuğçe Bektaş memleketi Trabzon'da çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 5 Altın, 7 Gümüş ve 9 Bronz ile toplam 21 madalya ile tarihi başarı elde ederken, Elite Class'ta ise 98 ülke içerisinden bu sporunun anavatanı sayılan Tayland'ı geride bırakarak dünya ikincisi oldu. Şampiyonada genel klasmanda ise 98 ülke içerisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'ye altın madalya kazandıran sporculardan olan Tuğçe Bektaş, Trabzon Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya duyurduğu için çok gururlu olduğunu belirterek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Tuğçe Bektaş, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, "Herkese çok teşekkür ederim. Böyle bir karşılamadan dolayı çok mutluyum. Yaklaşık 10 senedir hazırlık içerisindeyiz. Sonunda dünya şampiyonluğunu elde ettik. Amcama, antrönerime, aileme beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim var olun sizlerin destekleri sayesinde çok fazla motive oldum. Dünya şampiyonasında da U-23 kadınlar 63,5 kilogramda dünya şampiyon olup istiklal marşımızı bütün dünyaya duyurduğumuz için çok gururluyum" dedi.

Antrenörü Gökhan Bektaş da çok çalışarak emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "7-8 senedir hazırlanıyorduk çok çalıştık. Salgın döneminde de antrenmanlarımızı hiç boş bırakmadık. Bizi destekleyen il müdürlüğümüz, belediyemiz, Ortahisar belediyesi bize bu konuda çok yardımcı oldular. Her maça gitmemizde bize çok destek oldular. Çok çalıştık emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel yerlere geleceğiz daha güzel başarılar elde edeceğiz. Hedefimiz seneye Avrupa, Dünya, olimpiyat. Şu an olimpik değiliz eğer ileride olimpik olursak inşallah olimpiyatlarda yarışmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama
Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama
Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama
Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama
Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama

Bangkok, Tayland, Trabzon, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi
Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler 15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı

Son Dakika Haberleri
15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!
15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler
14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
14:48 Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım
14:47 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
14:16 Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
14:12 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis         
12:33
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 15:41:20. #1.11#
SON DAKİKA: Altın madalya ile dönen Tuğçe Bektaş'a coşkulu karşılama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement