2024 Altın Palet Şampiyonası Tamamlandı

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) Antalya'da düzenlediği "2024 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası"nda sualtını fotoğraf ve video kategorisinde en iyi görüntüleyen sporcular ödüllendirildi.

Şampiyona Kaş İlçesinde 22 sporcu ve 22 dalış eşiyle fotoğraf ve video kategorilerinde madalya getirecek görüntüler elde etmek için dalışlar yapıldı.

Organizasyonda fotoğrafta balık, makro yakın çekim, modelli geniş açı, modelsiz geniş açı, tema, yaratıcı, akıllı cihaz ve Hasan Kaptan özel ödülü kategorilerinde videoda film, belgesel ve altmış saniye video kategorilerinde sualtının zengin habitatı görüntülendi.

Seçici kurul tarafından görüntülerin değerlendirmesinin ardından en çok puanı alarak dereceye giren sporculara Kaş Meydanında düzenlenen ödül töreniyle madalyaları verildi.

Fotoğraf balık, fotoğraf, makro, yaratıcı görüntüleme, video 60 saniye ve Hasan Kaptan özel kategorisinde Antalya Sualtı Spor Kulübü'nden Can Türktan ve dalış eşi Çağatay Arıcan, Türkiye şampiyonu oldu.

Modelsiz geniş açıda Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Murat Orkun ve dalış eşi Çağrı Varol, tema yarışmasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Hakan Başar ve dalış eşi Ersin Tohumat, akıllı cihaz kategorisinde Kuşadası Belediyesi Spor Kulübü'nden Eser Paşa ve dalış eşi Sami Dinler Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Video belgesel yarışmasında Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü'nden Sinan Eruçar ve dalış eşi İlker Hamarat, video film dalında Eskişehir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Erkan Balk ve dalış eşi Mehmet Efe Teke, birincilik elde etti.

Takımların aldıkları puanlara göre en başarılı spor kulüpleri de belirlendi.

Kuşadası Belediyesi Spor Kulübü en yüksek puanı alarak şampiyonayı birinci sırada tamamlarken Antalya Sualtı Spor Kulübü ikinci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

TSSF Başkanı Fatih Uysal, törendeki konuşmasında, Altın Palet Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcu ve kulüplerini kutladığını söyledi.

TSSF Başkan Vekili Kadir Sağlam ise son derece başarılı bir yarışma organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek sualtı dünyasını gözler önüne seren şampiyonaya destek veren herkese teşekkür etti.