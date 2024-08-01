Altın Portakal Plaj Voleybolu Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Altın Portakal Plaj Voleybolu Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Altın Portakal Plaj Voleybolu Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Antalya'da Finike Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Portakal Plaj Voleybolu Turnuvası'nın şampiyonu Eymen Teknik takımı oldu. Turnuva, 28 takımın katılımıyla gerçekleşti ve büyük bir heyecana sahne oldu.

01.08.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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Antalya'da Finike Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Altın Portakal Plaj Voleybolu Turnuvası'nın şampiyonu belli oldu. Yaklaşık 1 ay boyunca süren ve büyük bir heyecana sahip olan turnuvanın galibi Eymen Teknik takımı oldu.

Finike Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Altın Portakal Plaj Voleybolu Turnuvası, üçüncü kez sporseverler ile buluştu. 10 Temmuz'da başlayan, 28 takımın katıldığı turnuva kıran kırana maçlara sahne oldu.

Şampiyon Eymen oldu

Birinciliğini Eymen Teknik takımının kazandığı turnuvada ikinciliği Yeni Bars, üçüncülüğü ise Kidness Academy kazandı. Turnuva sonrasında konuşan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Yaklaşık bir ay boyunca Finike'nin hem sosyalleştiğini hem de spor ile bir arada olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Geyikçi, "Turnuvada 28 takımımız mücadele etti. Turnuva büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Sporcularımız hem eğlendi hem mücadele verdi. Ben tüm sporcularımızı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Finike Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanında olacağız" dedi.

Finike'ye yakışan mücadele

Turnuvanın şampiyonu Eymen Teknik takımına şampiyonluk kupasını Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile birlikte veren Başkan Mustafa Geyikçi, şampiyon takımı da tebrik etti. Eymen Teknik'in turnuva boyunca çok başarılı bir performans gösterdiğini dile getiren Geyikçi, "Eymen Teknik ilk maçtan itibaren verdiği mücadele ile şampiyonluğu hak etti. Ben tüm takımı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonumuzun yanı sıra ikinci olan Yeni Bars ve üçüncü olan Kidness Academy takımlarımıza da tebrik ediyorum. Tüm takımlarımız ve tüm sporcularımız turnuva boyunca fair play içerisinde, Büyük Atatürk'ün işaret ettiği Türk sporcusuna yakışır bir şekilde mücadele verdiler. Turnuva Finike'mize yakışan bir biçimde sürdü ve sona erdi." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sene turnuvanın daha ulusal bir görünüme kavuşması için çalışmalarına erken başlayacaklarını da ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, "Bu sene maçlarımızı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ile de takip ettik. Kendisinden görüşlerini ve önerilerini aldık. Önümüzdeki sene için TSYD ile birlikte bu turnuvayı daha yukarı taşımak için fikir birliğine vardık. Umuyorum Altın Portakal Plaj Voleybolu turnuvamızı önce bölgesel daha sonra ulusal ve son olarak uluslararası bir seviyeye taşıyacağız." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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