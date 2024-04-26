Spor

- Altin Zeqiri: "Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum"

RİZE - Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki Kosovalı futbolcusu Altin Zeqiri, Süper Lig'de kalan maçlarını kazanarak Avrupa kupaları hedefine ulaşabileceklerine inandığını söyledi.

Çaykur Rizespor'un sezon başında Finlandiya ekibi FC Lahti'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Altin Zeqiri, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 31 resmi maçta 5 gol ve 5 asist yaparak takımına katkı sağladı. Performansını her geçen gün arttıran Kosovalı futbolcu, MKE Ankaragücü maçı öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Ligdeki bütün takımlar çok zorlu"

Kalan 5 maçın da kendileri için birer final olacağını ifade eden Zeqiri, "Çok zor bir karşılaşma olacak. Bu ligdeki bütün takımlar çok zorlu. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. 3 puanı hedefleyerek maça çıkacağız. Şu anda yükselişte olan bir performansım var ve takıma son maçlarda faydalı olduğum için çok mutluyum. İyi bir gol ve asist sayısına ulaştığımı düşünüyorum ama hala önümüzde 5 maç var. Ben bireysel hedeflere bakmıyorum. Tamamen takımın hedeflerine odaklanmış vaziyetteyim. Son 5 maçta da iyi bir performans vererek takımımın hedeflerine ulaşmasını sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum"

Rize'de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekleyen genç futbolcu, "Burası çok sakin bir şehir. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için güzel bir şehir. Avrupa hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum. Önümüzde beş tane karşılaşma var ve beş maç bizim için final gibi geçecek. Çok büyük destek veriyorlar bize. Deplasmandaki maçlara bile mutlaka bir grup taraftarımız geliyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. En çok desteğe gereken maçlar başlıyor. Takımın arkasında onları itici güç olarak görmesi çok güzel bir şey. O itici güce çok ihtiyacımız var. Türkçe bazı kolay kelimeler öğrendim. 'Nasılsın' veya 'Kolay gelsin' gibi kelimeler" şeklinde konuştu.